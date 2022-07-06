Ярославль, , 18:54 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал обеспечить дежурство тягачей для эвакуации пострадавших автомобилей на Юбилейном и Октябрьском автомобильных мостах в Ярославле. Об этом сообщает региональное правительство.

Октябрьский мост в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM 6 июля на Октябрьском мосту начались ремонтные работы, утром в Ярославле случилась транспортный коллапс. Глава региона провел совещание по организации движения с представителями мэрии и порядной организации — АО «Ярдормост»

«Ранее я ставил задачу «Ярдормосту» работать в три смены, чтобы завершить работы в отпускной период. Будем следить за этим. Также должны быть отрегулированы светофоры на обоих мостах — это позволит увеличить их пропускную способность. Кроме того, мы уже переговорили с нашими коллегами из УМВД и ГИБДД о том, что, если случатся какие-то аварии на мосту — Юбилейном или Октябрьском, чтобы там были дежурные патрули, которые будут оперативно все отрабатывать», — сказал Михаил Евраев.

Информацию о происшествиях во время ремонта моста должен сообщить сам подрядчик, который ремонтирует мост. Для разрешения подобных ситуации будут дежурить тягачи. Глава региона обратился и к горожанам.

«Нам никуда не деться от ограничения движения. Другого варианта нет, мост отремонтировать надо. Я призываю всех: если у вас поездка проходит по этой дороге — избегайте часа пик, пользуйтесь навигатором. Все заинтересованы в том, чтобы мост был отремонтирован как можно скорее и жители не испытывали серьезных неудобств», — добавил врио губернатора.

Предполагается, что ремонтные работы будут выполнены за два месяца. Стоимость ремонта оценивается в 176,2 миллиона рублей.

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