Ярославль, 6 июля 2022, 18:54 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал обеспечить дежурство тягачей для эвакуации пострадавших автомобилей на Юбилейном и Октябрьском автомобильных мостах в Ярославле. Об этом сообщает региональное правительство.
Как ранее сообщало ИА REGNUM 6 июля на Октябрьском мосту начались ремонтные работы, утром в Ярославле случилась транспортный коллапс. Глава региона провел совещание по организации движения с представителями мэрии и порядной организации — АО «Ярдормост»
Информацию о происшествиях во время ремонта моста должен сообщить сам подрядчик, который ремонтирует мост. Для разрешения подобных ситуации будут дежурить тягачи. Глава региона обратился и к горожанам.
Предполагается, что ремонтные работы будут выполнены за два месяца. Стоимость ремонта оценивается в 176,2 миллиона рублей.
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