Вашингтон, 6 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в городе Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс) увеличилось до восьми человек, сообщает 6 июля Reuters.

Смерть

Восьмая жертва стрельбы — 69-летний Эдуардо Увалдо — скончался в больнице от полученных ранений, сообщил в Twitter репортер NBC.

Ранее сообщалось о шести погибших и более чем 30 пострадавших при инциденте. По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний местный житель — рэпер Роберт Кримо.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на параде в честь Дня независимости США в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских.