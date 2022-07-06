Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Опубликован трейлер фильма The Woman King режиссёра Джины Принс-Байтвуд («Бессмертная гвардия»). Об этом сообщил портал «Афиша» 6 июля.

Виола Дэвис в фильме The Woman King режиссёра Джины Принс-Байтвуд Скриншот из трейлера

В представленном ролике показали предводительницу «дагомейских амазонок» Наниски (Виола Дэвис), которой необходимо обучить будущее поколение воительниц для защиты народа Дагомеи от врагов. Мировая премьера картины намечена на 16 сентября 2022 года.

Напомним, вместе с Виолой Дэвис в The Woman King снимутся Лашана Линч, Тусо Мбеду, Шейла Атим, Джейми Лоусон и Джон Бойега. Появится ли лента в России — неизвестно.

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