Штат Мичиган, США, , 19:00 — REGNUM Американский гитарист и многократный лауреат премии Grammy Карлос Сантана упал в обморок во время концерта в Мичигане, сообщает 6 июля Reuters.

Игра на гитаре Александр Погожев © ИА REGNUM

Менеджер 74-летнего музыканта Майкл Врионис позже рассказал журналистам, что Сантана почувствовал себя плохо «из-за жары и обезвоживания» организма.

«Сейчас он находится на обследовании в больнице и чувствует себя хорошо», — отметил Врионис.

Напомним, что в ноябре прошлого года легендарный гитарист перенес сложную операцию на сердце, после чего какое-то время не выступал.