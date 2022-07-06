Абуджа, 6 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Порядка 440 заключенных сбежали из тюрьмы в столице Нигерии Абудже после предполагаемого налета исламистских боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 6 июля Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.

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Данный рейд и нападение на передовую группу охранников президента Нигерии Мухаммаду Бухари, следовавшую в нигерийский штат Кацина для подготовки предстоящей поездки туда главы государства, подчеркивают проблемы безопасности в Нигерии. Особенно это касается северных регионов, где процветает бизнес вооруженных повстанцев и бандитов.

Секретарь министерства внутренних дел страны сообщил журналистам, что во время рейда на тюрьму, где содержатся 900 заключенных, был убит сотрудник службы безопасности и еще трое получили ранения.

Отмечается, что предполагаемые члены «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли за другими членами организации, которые содержались в тюрьме.