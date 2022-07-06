Ртищевский район, Саратовская область, , 18:55 — REGNUM В пруду села Макарово Ртищевского района Саратовской области днем 6 июля утонула 57-летняя женщина. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Купание Андрей Репин © ИА REGNUM

По данным следствия, женщина вместе с супругом и двумя внучками прибыли на пруд. Во время купания с трехлетней внучкой женщина начала тонуть. Супруг сначала спас девочку, а затем вытащил из воды не подающую признаков жизни женщину.

Проводится доследственная проверка. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в саратовском водоеме 5 июля утонул подросток. Тело погибшего обнаружили на дне в 30 метрах от берега.

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