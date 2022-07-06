Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Известный актёр Том Хэнкс, который озвучивал ковбоя Вуди во франшизе «История игрушек», остался недоволен мультфильмом «Базз Лайтер». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 6 июля.

Том Хэнкс

Как признался артист, он был огорчён новостью о том, что Крис Эванс будет озвучивать Базза Лайтера вместо Тима Аллена, ранее озвучивавшего персонажа во всех лентах серии «История игрушек»: «На самом деле, я бы хотел снова поработать с Тимом Алленом, но они не дали ему вернуться к роли. Я этого не понимаю». Хэнкс также отметил, что участие Эванса в озвучивании мультфильма связано исключительно с желанием руководителей Disney «затянуть людей в кинотеатры».

Напомним, мировая премьера «Базза Лайтера» состоялась 15 июня 2022 года. В России выход мультфильма был отменён.

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