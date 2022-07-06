Тегеран, , 18:28 — REGNUM Количество обогащённого урана, которым располагает Иран, достаточно для того, чтобы получить ядерное оружие в течение нескольких недель после принятия соответствующего решения. Об этом заявил спецпредставитель администрации США по Ирану Роберт Малли.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы об этом узнаем, это не останется незамеченным, и, как вы можете себе представить, мы дадим на это мощный ответ», — передаёт слова Милли израильское издание newsru. co. il .

Спецпредставитель США не уточнил характер возможного ответа на действия Ирана. Он подчеркнул, что политическое решение о создании ядерного оружия ещё не принято, но обогащение урана идёт «угрожающими темпами».

В то же время, на проходящих в Дохе (Катар) переговорах о возвращении США и Ирана к условиям заключённого в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе, известного как «ядерная сделка», прогресса достичь не удалось. Как сообщалось ранее, после того, как решение об отмене санкций в обмен на ограничение иранских ядерных разработок было уже достигнуто, Иран выдвинул новое требование — исключение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. США с этим требованием не согласились.

Ранее, в феврале 2021 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Иран находится в «неделях» от получения достаточного количества материалов для создания ядерного оружия.