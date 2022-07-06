Тегеран, 6 июля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Количество обогащённого урана, которым располагает Иран, достаточно для того, чтобы получить ядерное оружие в течение нескольких недель после принятия соответствующего решения. Об этом заявил спецпредставитель администрации США по Ирану Роберт Малли.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

«Мы об этом узнаем, это не останется незамеченным, и, как вы можете себе представить, мы дадим на это мощный ответ», — передаёт слова Милли израильское издание newsru. co. il .

Спецпредставитель США не уточнил характер возможного ответа на действия Ирана. Он подчеркнул, что политическое решение о создании ядерного оружия ещё не принято, но обогащение урана идёт «угрожающими темпами».

В то же время, на проходящих в Дохе (Катар) переговорах о возвращении США и Ирана к условиям заключённого в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе, известного как «ядерная сделка», прогресса достичь не удалось. Как сообщалось ранее, после того, как решение об отмене санкций в обмен на ограничение иранских ядерных разработок было уже достигнуто, Иран выдвинул новое требование — исключение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций. США с этим требованием не согласились.

Ранее, в феврале 2021 года, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Иран находится в «неделях» от получения достаточного количества материалов для создания ядерного оружия.