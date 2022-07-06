Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Президент США Джо Байден посетит с официальным визитом штат Огайо, где он объявит о планах повысить пенсионные выплаты миллионам американцев. С помощью данных обещаний президент попытается привлечь на свою сторону избирателей из рабочего класса, разочарованных высокой инфляцией, передаёт 6 июля Reuters.

Джо Байден Ua.usembassy.gov

Белый дом планирует предоставить финансовую помощь частным пенсионным фондам, которые, согласно прогнозам, перестанут быть платежеспособными к 2026 году. Данные фонды были созданы на основе соглашений между работодателями и профсоюзом. Финансирование, которое предлагает Белый дом, позволит сохранить платежеспособность фондов до 2051 года.

Ранее Байден назвал инфляцию в США «субпродуктом» помощи Киеву.

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