Москва, 6 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам для юридических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно закону, одновременно с начислением процентов по валютным вкладам российских юрлиц банки смогут устанавливать комиссию, превышающую эти проценты.

Планируется, что комиссия будет сниматься со счета, на который был открыт вклад.

Закон разрешает распространять эти положения на уже заключенные договоры.

Ранее в Госдуме выразили возмущение тем, что некоторые банки стали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц.

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