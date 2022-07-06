Москва, 6 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Руководство московского ЦСКА не планирует в текущее летнее трансферное окно расставаться с 24-летним российским центральным полузащитником Константином Кучаевым. Об этом 6 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ростов» был заинтересован в том, чтобы арендовать Кучаева на сезон 2022/23.

Текущее соглашение полузащитника с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кучаева в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Константин Кучаев, выступая за казанский «Рубин» на правах аренды, принял участие в девяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.