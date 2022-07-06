Нижний Новгород, 6 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Воспитанник академии московского «Локомотива» и испанского «Леванте» Эдгар Севикян 6 июля подписал трехлетнее соглашение с футбольным клубом «Пари НН». Контракт 20-летнего российского нападающего с «Пари НН» рассчитано до 30 июня 2025 года.

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В прошедшем сезоне Эдгар Севикян, выступая за вторую команду «Леванте», принял участие в тринадцати турах Второго Дивизиона RFEF 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

На данный момент трансферная стоимость 20-летнего россиянина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

В текущее летнее трансферное окно «Пари НН» уже подписал Вячеслава Кротова (из «Уфы» на правах свободного агента), Даниила Корнюшина (из «Краснодара» на правах свободного агента), Мамаду Майгу (из «Вележа» за 250 тысяч евро), Дмитрия Рыбчинского (аренда из «Локомотива») и Константина Шильцова (аренда из «Спартака»).