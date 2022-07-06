Белград, 6 июля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Сербия не намерена рассматривать требование Европейского парламента о подписании «взаимного признания» с сепаратистским Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 июля.

Predsednik.rs Александр Вучич

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По словам Вучича, Сербия «вежливо ответит» Европарламенту, что она не намерена этого делать.

Вучич также отметил, что Сербия не намерена согласовывать свою политику по отношению к антироссийским санкциям с политикой Евросоюза, передает агентство FoNet.

Напомним, что ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой Белграду напоминается о том, что условиями приема Сербии в ЕС являются присоединение к антироссийским санкциям и подписание «взаимного признания» с сепаратистским Косово.

Сербия ранее осудила российскую специальную операцию на Украине как акт, противоречащий международному праву, но не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.