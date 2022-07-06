Сыктывкар, 6 июля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Сразу в нескольких муниципалитетах Коми объявлено штормовое предупреждение: Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Троицко-Печорском, Усть-Цилемском, Ижемском районах и в Усинске, сообщает республиканский гидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня, 6 июля, до 22:00 по республике ожидаются грозы с усилением южного и юго-западного ветра 5-10 м/с, порывами 15-18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичей предупредили о грозе со шквалистым ветром.