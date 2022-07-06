Манчестер, Великобритания, , 18:17 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» претендуют на 28-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалу, находящегося на данный момент в статусе свободного агента.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Пауло Дибала покинул туринский «Ювентус» 1 июля 2022 года на правах свободного агента, так как предыдущее соглашение аргентинца со «старой синьорой» было рассчитано до 30 июня. За «Ювентус» аргентинец выступал с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Пауло Дибала принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.