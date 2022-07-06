Астрахань, 6 июля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Астрахани директор управляющей компании подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

По версии следствия, с января 2019 по октябрь 2020 года он умышленно не перечислил 4,5 миллиона рублей, полученных от потребителей на оплату услуг ЖКХ, в адрес ресурсоснабжающей организации.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Ведётся расследование.