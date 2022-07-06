Лондон, , 18:15 — REGNUM В Британии ещё пять министров из правительства Джонсона ушли в отставку, призвав премьер-министра также сложить свои полномочия.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Свои посты оставили министр промышленности, министр по вопросам равенства и местного самоуправления, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры, министр в департаменте образования и министр в департаменте жилищного строительства.

Об этом они сообщили 6 июля на своих страницах в соцсетях.

«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — написала экс-министр промышленности Ли Роули, обращаясь к премьер-министру Борису Джонсону.

Ранее в отставку ушли канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Напомним, действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал членов кабмина не покидать своих постов.

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