Москва, 6 июля 2022, 18:15 — REGNUM Член Совфеда Андрей Клишас настаивает на жестком ответе Болгарии на блокировку счета посольства России.
«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жёстко и быстро», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.
Как сообщало ранее, финансовые счета посольства Российской Федерации в Софии были заблокированы по личному распоряжению бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, заявил депутат Народного собрания Болгарии от партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов.
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