Москва, 6 июля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Клишас настаивает на жестком ответе Болгарии на блокировку счета посольства России.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жёстко и быстро», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее, финансовые счета посольства Российской Федерации в Софии были заблокированы по личному распоряжению бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, заявил депутат Народного собрания Болгарии от партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов.