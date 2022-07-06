Москва, 6 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Демонстративный интерес Турции к Шпицбергену — чистый авантюризм. Об этом 6 июля заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в ответ на решение турецких властей присоединиться к договору о Шпицбергене. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Модест Колеров

«Демонстративный интерес Турции к Шпицбергену является частью игры властей Турции в «великую державу».

Во-первых, заявление интереса к Шпицбергену прямо и непосредственно затрагивает интересы Норвегии как страны НАТО. Другие две скандинавские страны — Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, и Турция пользуется требованием консенсуса в НАТО, чтобы зафиксировать свои претензии к Швеции и Финляндии. Но реализовать свои претензии до сих пор не может и вынуждена отступать. Поэтому риторически ничем не обоснованные претензии Турции войти в проблему Шпицбергена имеют своей целью укрепить позиции Турции в её внутреннем торге в НАТО вокруг Скандинавии.

Во-вторых, претензии на участие в проблеме Шпицбергена является для Турции способом войти в проблему Арктики вообще и не исключено, что в проблему Северного морского пути. Но здесь Турция обслуживает не свои собственные внутринатовские интересы, а просто отчасти эксплуатирует, пародирует активное участие в «арктических делах», в которых проявил участие Китай. Китай в планах развития Северного морского пути наряду с Японией и Южной Кореей, даже опережая их, играет роль главного благоприобретателя транзита грузов через СМП из Западной Европы, потому что этот транзит короче, чем плыть вокруг Индии и Африки.

С Китаем Турция традиционно сталкивается в другом географическом регионе, а именно в Туркестане, где во многих странах в течение последних 30 лет Турция была активным политическим, гуманитарным и образовательным фактором. И китайский интерес в Туркестане не только прямо соседствовал с экспансией Турции, но и сталкивался с ней, потому что, как ни говори о тюркском единстве Турции с Казахстаном, Киргизией, в первую очередь Китай является их непосредственным соседом, а Турция не является.

И, наконец, фантастические, сенсационные цифры показателя инфляции Турции, просто чудовищные. Притом что они провели недавно деноминацию лиры и, казалось бы, запас должен быть большой. Фантастические цифры инфляции, приближающиеся к началу гиперинфляции, заставляют Турцию, так сказать, перепрыгивать со льдины на льдину, показывают большую внешнюю динамику, которой должна быть подчинена экономическая ситуация, которая теоретически может оправдать эту инфляцию за счёт централизованных расходов, новых проектов и т.д.

Модест Колеров Таким образом, демонстративный интерес Турции к Шпицбергену — чистый авантюризм».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкие власти 4 июля приняли решение о присоединении к Договору о Шпицбергене, что позволит гражданам приобретать недвижимость, заниматься рыбным промыслом, добычей полезных ископаемых и научной деятельностью на архипелаге.

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