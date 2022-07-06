Сыктывкар, , 18:13 — REGNUM Власти Сыктывкара рассмотрят вопрос о повышении тарифов на речные перевозки, пишет БНК.

Речные кораблики Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным издания, муниципальное казенное предприятие «Жилкомсервис», которое занимается речными перевозками, обратилось в комитет по тарифам Коми для установления предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов и транспорта по маршрутам: Сыктывкар — Заречье, Алешино — Седкыркещ, Сыктывкар - Трехозерка, а также на перевозку пассажиров и багажа по маршрутам: Сыктывкар - Заречье, Алешино - Седкыркещ, Сыктывкар - Сидорполой, Сыктывкар - Трехозерка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подорожает проезд на междугородних маршрутах.