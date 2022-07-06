Стокгольм, , 18:55 — REGNUM Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) третий день отменяет рейсы на фоне катастрофической забастовки пилотов, сообщает 6 июля Reuters.

Самолет stooni

Забастовка спровоцировала падение числа новых заказов и отмену более половины рейсов 6 июля.

SAS, крупнейшими владельцами которой являются Швеция и Дания, готовятся к оформлению процедуры банкротства в конце недели. Заявление о защите от банкротства компания подала 5 июля в США, чтобы попытаться сократить свой долг.

Напомним, что протесты начались 4 июля, после того, как профсоюз пилотов и руководство SAS не смогли договориться о решении трудового спора. В результате 900 пилотов в Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, от которой ежедневно страдают 30 000 пассажиров.

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