Москва, , 18:11 — REGNUM У России есть, что возвращать, и Америка должна об этом помнить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Штат Аляска TUBC

«Порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — сказал Володин.

Так он отреагировал на заявление депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева о реакции Норвегии на угрозы пересмотреть соглашение о море — Норвегия начала пропускать контейнеры для граждан России на Шпицбергене.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил провести в Аляске референдум.

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