Омская область, 11 мая, 2004, 16:49 — ИА Регнум. В Тюкалинском районе Омской области взят под стражу фермер, которому инкриминируется использование рабского труда. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь прокуратуры Омской области Яна Вишнивецкая, прокуратурой Тюкалинского района Омской области возбуждено уголовное дело по статье 127 ч.2 УК РФ - "Использование рабского труда". Основанием для возбуждения дела послужило заявление одного из потерпевших. В сентябре 2003 года он приехал в Омскую область из Краснодарского края на заработки. В феврале этого года на железнодорожном вокзале Омска приезжий встретил жителя Тюкалинского района, который представился фермером, и предложил поработать у него. При этом фермер обещал будущему работнику высокое жалование, и южанин согласился на заманчивое предложение.

Как установило следствие, фермер не сдержал обещаний. Он не только не оплачивал труд работника, но содержал в сарае без окон и морил голодом. Мужчина попытался убежать, но хозяин догнал его. Беглецу фермер пригрозил расправой, забрал документы и одежду. Однако мужчине удалось сбежать, и сообщить о порядках, заведенных на ферме, в правоохранительные органы. Выехав на ферму, оперативники обнаружили еще одного человека, содержащегося в таких же условиях. В ходе обыска у фермера были обнаружены и изъяты документы на имя 14 человек, в настоящее время ведется поиск этих людей. Следствие установило, что одного из своих рабов фермер, чтобы тот не сбежал, приковывал на ночь в сарае цепью. Следствие по этому делу продолжается.