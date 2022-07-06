Ташкент, , 18:10 — REGNUM Существуют различные деструктивные внешние силы, не заинтересованные в последовательном и стабильном развитии Узбекистана, заявил 7 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти силы преследовали злонамеренные цели, направленные на то, чтобы подорвать мирную обстановку в нашей стране, завоевать доверие наших граждан и сбить их с правильного пути, и такие попытки могут продолжаться», — сказал Мирзиёев.

Президент твердо заверил народ: мы способны своевременно и быстро реагировать на любые злые замыслы и действия таких сил, настроенных враждебно по отношению к нашей стране.

«Уверен, что мы достойно и мужественно преодолеем все сегодняшние трудности, потому что испокон веков наш народ завоевывал авторитет и уважение в мире мудростью, отвагой и упорством, дружбой и миролюбивыми качествами», — подчеркнул Мирзиёев.

Вместе с этим, добавил он, «анализируя произошедшие события, мы не должны никогда забывать, что, если вовремя не принять решительных мер, достигнутые нами цели окажутся под угрозой воздействия злонамеренных внешних сил».

«Если мы не будем всегда бдительны и решительны, мир и спокойствие нашей страны, наших домов и будущее наших детей легко окажутся в опасности. Все руководители на местах должны еще раз хорошенько осознать, в какое неспокойное и сложное время мы сегодня живем», — сказал президент Узбекистана.