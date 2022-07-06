Рассказово, Тамбовская область, , 18:09 — REGNUM В городе Рассказово Тамбовской области суд за нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов приостановил деятельность кафе «Семейный очаг». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Пименов Юрий. Тихое кафе. 1971

30 июня в соцсетях появилась информация о выпускниках школы № 4 и их родителях, которые были госпитализированы с признаками отравления после выпускного, который они отмечали 29 июня в одном из городских кафе. СК начал доследственную проверку.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и установили многочисленные нарушения. Это стало поводом для протокола по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя.

Суд 5 июля рассмотрел дело и вынес постановление о приостановке деятельности кафе. Постановление не вступило в законную силу, однако передано в ОСП по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области для немедленного исполнения в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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