Нукус, Узбекистан, , 18:07 — REGNUM Действия силовых структур во время событий в Каракалпакии должны быть тщательно проанализированы, заявил 7 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

«Если они применили неправомерную силу, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких в Нукусе.

«Естественно, что произошедшие события вызывают у всех нас тревогу и тоску. В результате событий в Нукусе, к сожалению, погибли и пострадали граждане. В связи с этим выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления больным, которые лечатся в больницах», — сказал Мирзиёев.