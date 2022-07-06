Тюмень, , 18:07 — REGNUM В Тюменской области школьникам, победившим на олимпиадах, будут выплачивать премии. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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Размер выплат победителям олимпиад всероссийского уровня в Тюменской области составит 60 тыс. рублей, призёрам — 30 тыс. рублей. Победителям олимпиад международного уровня будут выплачивать 80 тыс. рублей, призёрам — 70 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускникам общеобразовательных организаций, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена в Тюменской области выплачивается 100 тыс. рублей.

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