Нукус, Узбекистан, 6 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Волнения в Каракалпакстане были организованы не за один день и не за десять, эти действия годами готовились иностранными силами, заявил 7 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — подчеркнул президент.

По его словам, следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий.

«Необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов», — отметил глава Узбекистана.