Вашингтон, , 18:25 — REGNUM В США предстанет перед судом Роберт Кримо, обвиняемый в стрельбе с крыши по участникам парада в честь Дня независимости в Чикаго, сообщает 6 июля Reuters.

Суд США bykst

21-летний Кримо предстанет перед судом по семи обвинениям в убийстве первой степени. Адвокат подозреваемого сообщил, что он намерен признать себя невиновным.

Ранее стало известно, что Кримо планировал нападение в течение нескольких недель, после чего поднялся на крышу во время праздника и произвел более 70 беспорядочных выстрелов по толпе, а затем скрылся, переодевшись в женскую одежду. В результате происшествия погибли семь человек, еще более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

За преступление ему грозит пожизненное заключение, заявил генпрокурор штата Иллинойс в США Эрий Райнхардт.

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