Москва, 6 июля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование законодательства в области обращения с безнадзорными животными, внесло в Госдуму Алтайское краевое Заксобрание, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарии предлагают на уровне закона скорректировать перечень случае, когда допускается умерщвление безнадзорных животных.

Так, умерщвлять животных приютах предлагается в случае необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица; в случае проявления немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, если животному не найден новый владелец в течение шести месяцев с момента поступления в приют (немотивированную агрессию определяют специалисты в области ветеринарии совместно с кинологом и (или) зоопсихологом).

Также усыпление возможно в случае проявления у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют, следует из поправок.

Защита прав и свобод человека, а также обеспечение общественной безопасности являются одними из приоритетных направлений государственной политики, убеждена авторы. Они также обратили внимание на большое число случаев нападения бездомных собак на людей.