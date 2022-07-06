6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что страны Запада должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе и на Украине вне зависимости от того, что заявляют власти в Киеве.

Оксана Переможенко, , 19:48 — REGNUM Страны Запада должны осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе и на Украине вне зависимости от того, что заявляют власти в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода в Ханое.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД РФ добавил, что поставленные Западом вооружения Киев использует против мирного населения. Это средства устрашения, по большому счёту — государственный террор, отметил он.

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Заявление главы МИД России обсудил в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что Запад ни за что не отвечать не собирается, так как на человеческие жизни западным странам плевать.

«Только Западу плевать на мирных жителей», — написал W. V.

«Они так же «осознают» ответственность за гибель людей в Ираке, Сирии, Югославии, Вьетнаме и т.д., о чём тут говорить?» — задался вопросом Алексей.

«Все редкие совместные с европейскими странами — поставщиками оружия мероприятия неплохо бы начинать с того, чтобы тыкать мордой в фото и видео свидетельств убийств мирных жителей, детей Донбасса. Просто ничего без этого не начинать. Особенно когда эта кодла приползет за газом, нефтью и т.д.», — пишет ts_o_a.

«Жаль, на Западе нет таких очагов противостояния, типа как раньше была Ирландская республиканская армия, дать бы им оружия, чтоб Запад прочувствовал, как вмешиваться, ну или можно найти тех, кто против США, и снабдить хорошими ракетами», — написал Aleksant.

«Судя по скорости, с которой расползаются поставки оружия по даркнету, наших «западных партнёров» убивать будут их же оружием, а возможно, и на их же территории…» — ответил ему (Aleksant) ts_o_a.

«Должен. Но что-то пока не осознаёт», — отреагировала Viktoriya.

«Они всё осознают, но продолжают делать…» — добавил М@R& Co.

«Им плевать. Они никогда ни за что не отвечали и отвечать не будут…» — отметил D. V.

«Западу плевать, бесполезно к ним взывать», — прокомментировал Andr.

«Американцы своих холуев-то не жалеют. Что уж про Донбасс говорить?» — написал Вадим.

«Они уже десятки миллионов людей по всему миру уничтожили… Донбасс для них всего лишь очередная страница в их кровавой книге», — пишет «Удалённый аккаунт».

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Запад и ответственность?.. Запад никогда ни за что не отвечает, и на жизни людей им наплевать», — отреагировал «Тарзан».

«Пока им по башке не прилетит со всей дури — никто и ничего не увидит. Гопники с кастетами понимают только ответ монтировкой», — добавил Виктор М.

«По всему миру занимаются геноцидом и грабежом, а тут… осознают? Их проблемы Украины … [не интересуют]. Сейчас шлют военную помощь, чтобы война шла до последнего украинца. Смешно читать такие заявления», — отметила Валентина М.

«Главное, чтобы народ Украины это осознал, они самые главные для нас, когда поймут, что их обманывали, то дела будут лучше…» — прокомментировала Елена Т.

«У них нет понятия «совесть…» — добавил Валерий К.

«Всему свое время. Они свое получат. Бумеранг ещё никто не отменял», — отреагировала Елена.

«Не понимают они слов! Я не призываю сбрасывать ядерное оружие. Есть такое воздействие, как ответные санкции, не формальные, а реальные! Пора наказать Запад за поставку оружия, у нас есть такая возможность! Умные дяди, решайте уже по-серьезному, пусть этим ублюдкам типа Макрона уже будет больно!» — подытожила Елена Ж.

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