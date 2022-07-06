Ухта, Коми,
6 июля 2022, 17:57 — REGNUM В Ухте сегодня, 6 июля, прошли похороны погибшего в хоже спецоперации на Украине Сергея Артеева. В церемонии прощания принял участие глава республики Владимир Уйба, сообщает правительство республики.
«Наши ребята не зря сложили головы. Сегодня на земле Луганской народной республики воцарился мир. Сегодня наши братские народы говорят: «Спасибо, Россия. Спасибо, российские воины». — Спасибо и тебе, Сергей Геннадьевич Артеев. За твой ратный подвиг, служение Отечеству, за твою геройскую смерть. Герои не умирают. Вечная слава», — сказал, выражая соболезнования, глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Вологды сообщил о гибели на Украине 22-летнего бойца.