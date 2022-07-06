Ухта, Коми, , 17:57 — REGNUM В Ухте сегодня, 6 июля, прошли похороны погибшего в хоже спецоперации на Украине Сергея Артеева. В церемонии прощания принял участие глава республики Владимир Уйба, сообщает правительство республики.

Флаг России

«Наши ребята не зря сложили головы. Сегодня на земле Луганской народной республики воцарился мир. Сегодня наши братские народы говорят: «Спасибо, Россия. Спасибо, российские воины». — Спасибо и тебе, Сергей Геннадьевич Артеев. За твой ратный подвиг, служение Отечеству, за твою геройскую смерть. Герои не умирают. Вечная слава», — сказал, выражая соболезнования, глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Вологды сообщил о гибели на Украине 22-летнего бойца.