Судак, Крым, 6 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Водоснабжение всех населённых пунктов Судака будет осуществляться на постоянной основе с 1 сентября. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам совещания по проблемным вопросам города 6 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Судак

«Водоснабжение во всех населенных пунктах городского округа с 1 сентября будет осуществляться на постоянной основе», — написал в телеграм-канале Аксёнов.

Он также уточнил, что необходимо активизировать работу по благоустройству территорий, водоотведению, озеленению, состоянию врокли многоэтажных жилых домов. В частности, поручено устранить все протекания кровель до начала отопительного сезона.