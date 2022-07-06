Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Международный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» может пройти в Санкт-Петербурге. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе городского Конгрессно-выставочного бюро.

Кристина Уколова, ИА REGNUM Интеллектуальные игры

Петербурга планирует подать заявку на проведение чемпионата в 2023 году. Для этого уже подготовили презентацию.

«Санкт‑Петербург на протяжении всей своей истории регулярно привлекал к себе самые светлые умы России, поэтому проведение в нашем городе Чемпионата по известной интеллектуальной игре вполне логично», — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Как ожидается, проведение чемпионата поможет сформировать положительный имидж города и повысить туристическую привлекательность. Это особо важно, учитывая, что власти города развивают событийный туризм.

Отметим, что в начале июля Петербург принял международный фестиваль игр «Белый ночи». Его провели по лицензии, приобретённой от телекомпании «Игра-ТВ». В эрудиции соревновались 60 команд из 15 регионов России.