Москва, , 17:55 — REGNUM 33-летний экс-защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин, выступающий за казахский «Кайрат», может вернуться в московский клуб. Об этом 6 июля сообщил агент футболиста Арсен Минасов.

Виктор Васин Дмитрий Голубович

«Я считаю, что Виктор здорово себя проявил в «Кайрате», Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали. Никаких трудностей с адаптацией у него не возникало. Ему там очень комфортно. Виктор рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровый проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за все время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА — я не вижу в этом никакой проблемы для клуба», — заявил Минасов.

За ЦСКА Виктор Васин выступал в период с 1 января 2011 по 22 февраля 2022 годов. В феврале этого года футболиста за 100 тысяч евро выкупил «Кайрат». На данный момент трансферная стоимость Васина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.