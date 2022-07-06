Тобольск, Тюменская область, 6 июля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске новое сухогрузное судно «Яр-Сале» спустят на воду 7 июля 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Баржа «Яр-Сале»

Баржа простроена на Тобольском судостроительном заводе. При минимальном весе металлоконструкций тысячу тонн достигнута грузоподъемность в пять тысяч тонн.

Судно будет участвовать в федеральном проекте «Северный морской путь» и выполнять рейсы из речного порта в городе Лабытнанги до причалов на Арктическом побережье.

Отмечается, что это второе крупное судно, построенное на тобольской верфи. В сентябре 2021 года была спущена на воду баржа «Салехард». Торжественная церемония спуска на воду нового судна–баржи класса река-море грузоподъемностью в пять тысяч тонн состоялась в Тобольске. Судостроение такого уровня не велось в Тюменской области с 80-х годов ХХ века.