Лондон, , 17:51 — REGNUM Британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Майкл Гоув обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом уйти в отставку, сообщает 6 июля телеканал Sky News.

Борис Джонсон

По версии британских СМИ, «Гоув сказал Борису Джонсону, что тот должен уйти».

Уточняется, что это было заявлено Джонсону в ходе подготовки премьер-министра к выступлению в парламенте.

По другим данным, Гоув эмоционально выразил свое недовольство тем, что Джонсон до сих пор остается на посту главы правительства.

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