Тирана, , 20:59 — REGNUM Правительство Албании приняло решение отменить некоторые таможенные пошлины, которыми облагаются товары, поступающие через албанские пограничные пункты из Сербии, сепаратистского Косово и Северной Македонии. Об этом министерство финансов Албании сообщило 6 июля.

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Соответствующее решение было принято в рамках процесса создания единого экономического пространства между Сербией, Северной Македонией и Албанией, которое носит название «Открытые Балканы».

Хотя Косово не является частью этой инициативы, албанское министерство финансов решило включить и его в соглашение о взаимном устранении таможенных барьеров, передает телеканал РТС.

После того, как решение вступит в силу, в Албании прекратится сбор пошлин на заверку товара, его взвешивание и парковку грузовиков. Это уменьшит расходы на перевозку товаров через албанскую границу примерно на 14 евро на каждый грузовик.

Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине выступают против участия в инициативе «Открытые Балканы», считая ее плохой заменой настоящей евроинтеграции региона.