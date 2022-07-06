Санта-Моника, США, , 17:44 — REGNUM Новая часть серии игр God of War — God of War Ragnarok — выйдет 9 ноября 2022 года. Об этом 6 июля сообщает издание VGC.

Скриншот из игры God of War: Ragnarok

В рамках анонса даты релиза Sony также показала новый трейлер и тематическое коллекционное издание игры. Новая часть God of War будет доступна для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Напомним, что серия игр God of War началась в 2005 году и пользуется большой популярностью. Сюжет новой части франшизы посвящён путешествию убийцы богов Кратоса и его сына Атрея.