Подгорица, 6 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Черногории за сутки зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом. При этом, как сообщает Институт общественного здравоохранения, не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Было проанализировано 802 образца, среди которых было 227 новых случаев заражения.

Смертельных случаев зафиксировано не было.

За 24 часа выздоровели 217 человек, в стране 1934 активных случая.