Нижний Новгород, , 17:35 — REGNUM За семь месяцев уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Нижегородской области снизился с 65% до 15%. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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Вместе с тем заболеваемость COVID-19 в области не превышает 30 случаев на 100 тысяч населения.

Напомним, что по официальным данным, с начала 2022 года полный курс прививок от коронавируса уже получили более 270 тысяч жителей Нижегородской области, а за всё время — свыше 1 млн 915 тысяч.

Отметим также, что среди вакцинированных от коронавирусной инфекции нижегородцев насчитывается более 3,7 тысячи подростков в возрасте старше 12 лет.