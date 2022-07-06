Рига, 6 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (LATO) Сигита Струберга публично усомнилась в готовности военного альянса НАТО не дать РФ «захватить» Прибалтику. Об этом сообщил Telegram-канал латвийского портала BaltNews.

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Так, комментируя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Струберга заявила: «Я должна сказать, что не расцениваю принятые решения, как автоматически гарантирующие нам полную безопасность. Даже бригада НАТО на территории Латвии без обширной дополнительной работы — это не тот фактор, который может полностью защитить».

«Он может удержать Россию от нападения, но не полностью стопроцентно защитить», — добавила чиновница, отвечающая за связи страны с блоком НАТО.

Струберга также назвала правомочным поднятый эстонским премьер-министром Каей Каллас вопрос о том, как будет применяться 5-я статья Устава НАТО о взаимной военной помощи: «Дадут ли нас сначала оккупировать, а потом будут освобождать или же активная оборона начнется немедленно?».

Как сообщало ИА REGNUM, глава эстонского кабмина публично раскритиковала план НАТО по обороне прибалтийского региона. По ее словам, в случае его осуществления Россия сможет полностью завоевать и уничтожить Эстонию. Согласно утверждению Каллас, по планам НАТО, военный альянс придет на помощь прибалтам лишь спустя 180 дней после начала внешней атаки.