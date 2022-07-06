Москва, , 17:34 — REGNUM В России есть спрос на китайский и корейский автопром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Авторынок

«В РФ есть спрос на китайский и корейский автопром. Люди постепенно возвращаются в автосалоны. Возможно, это происходит под влиянием снижения ключевой ставки ЦБ РФ, окончания срока вкладов под 20% и тренда на ежемесячное снижение ставок по вкладам в банках, — сказал Щербаченко. — Кроме того, многие российские автодилеры переориентируются на поставку машин из Китая. Также дилеры, у которых есть проблемы с поставками новых автомобилей, начинают продажи б/у машин той же линейки до 2019 года, чтобы автосалон не простаивал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что к концу 2022 года в России можно ожидать спада автокредитования из-за резкого сокращения спроса на автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Спрос на автокредиты в РФ упадет к концу 2022 года — экономист РАНХиГС