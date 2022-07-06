Москва, , 17:38 — REGNUM Жители российских регионов могут испытывать трудности с получением льготной ипотеки по 5% для IT-специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ответ на новость о массовом отъезде IT-шников из России правительство распаковало третий пакет мер поддержки. Он включает в себя кредиты для организаций под 3%, отмену налога на прибыль, страховые взносы 3% и, самое главное, ипотека под 5%. Меры совершенно верные и своевременные. Ниже кредиты только с отрицательным процентом. Но на практике не все IT-шники смогут «достать из пакета» льготную ипотеку», — сказал Ткачев.

Он отметил, что получить ее могут только IT-шники с зарплатой от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 100 тыс. рублей в других населенных пунктах России и купить можно только новое жилье.

«В Москве и Санкт-Петербурге средние зарплаты IT-специалистов составляют около 190 000 и 165 000 рублей соответственно. «Бездомными» рискуют остаться пожелавшие остаться на Родине IT-шники из Воронежа, Новосибирска, Омска, Красноярска, Казани и других крупнейших городах страны, в которых зарплаты оказались ниже заявленных 150 000 рублей. Считаю, что нужно пересмотреть условия получения IT-ипотеки. Порог вхождения в программу должен соответствовать реальным зарплатам в регионах», — уверен парламентарий.