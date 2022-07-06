Таллин, , 17:30 — REGNUM Жители Эстонии готовы больше своих прибалтийских соседей нести повышенные расходы за отопление и электричество, если это поможет добиться независимости от российских ресурсов, сообщила пресс-служба банка Citadele со ссылкой на итоги собственного опроса.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

Так, 37% жителей Эстонии ответили, что готовы кратковременно оплачивать высокие счета. Еще 15% отметили, что готовы к этому, однако в финансовом плане это будет для них тяжело.

Из соседних государств меньше всего готовы оплачивать более высокие расходы на отопление жители Латвии. В этой стране 39% респондентов ответили, что не согласны с этим. В Литве готовых «страдать и терпеть» было всего 22%, говорится в пресс-сообщении банка.

«Скорее всего, осенью нам всем придется больше платить за тепло в своем жилье, так как уже сегодня обсуждаются изменения тарифов на тепло, и в некоторых местах они могут вырасти вплоть до двух раз», — прокомментировал итоги опроса руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.