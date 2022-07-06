Москва, , 17:29 — REGNUM Инфляция в России стабилизировалась после шокового скачка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Инфляция Picserver.org

«В реальном секторе экономики идет поиск вариантов параллельного импорта, постепенно осуществляется переход части активов, принадлежащих иностранным собственникам, под управление российских организаций. Об успехах в экономике говорить рано, однако мы избежали резкого ухудшения на рынке труда, и инфляция стабилизировалась после шокового скачка, — сказал он. — Но санкции будут продолжать негативно влиять на возможности роста в высокотехнологичных отраслях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов критически оценил надежды властей РФ на то, что проблемы, вызванные санкциями, удастся преодолеть с помощью Китая.