Москва, , 17:28 — REGNUM В подмосковной деревне Коробово откроют новый детский сад. Об этом 6 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад City-yaroslavl.ru

Отмечается, что объект будет построен за счет внебюджетных источников и станет частью социальной инфраструктуры в одном из новых жилых комплексов на территории Коробово.

«Всего в жилом комплексе планируется возвести шесть детских садов в сумме на 1 800 мест, три школы для 3 700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлинику», — сказано в сообщении.

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