Чебоксары, 6 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе осуждена местная жительница, которую суд признал виновной в убийстве трёхлетней дочери. Она не признала вину, но суд вынес обвинительный приговор с учётом доказательств и проведённых экспертиз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстала 43-летняя жительница одного из посёлков Чебоксарского района. Правоохранители установили, что преступление было совершено в период с 30 сентября по 2 октября 2021 года, когда из-за ссоры с супругом она не пускала его домой и решила убить их общую трёхлетнюю дочь. По данным следствия, ребёнка задушили, а после преступления женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Труп ребёнка и её мать обнаружили в квартире супруг и родственники, которые вскрыли входную дверь.

«Злоумышленница вину в не признала, отмечая, что хотя в квартире кроме неё и ребёнка никого не было, она не знает, кто совершил данное деяние», — говорят в прокуратуре.

Ранее правоохранители отмечали, что причиной ссоры супругов могла быть ревность.

Верховный суд Чувашии признал женщину виновной в убийстве ребёнка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив 12 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года житель Новочебоксарска осуждён за изнасилование знакомой и надругательство над ребёнком. Ранее судимый за сексуальные преступления мужчина получил 22 года колонии.

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